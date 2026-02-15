Скидки
Вячеслав Козлов оценил победу «Динамо» в матче с нижегородским «Торпедо»

Комментарии

Главный тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов оценил победу в матче с нижегородским «Торпедо» (4:2).

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 февраля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
2 : 4
Динамо М
Москва
0:1 Римашевский – 09:41 (5x4)     1:1 Гараев (Варлаков) – 24:06 (5x5)     1:2 Сикьюра (Пыленков, Уил) – 32:50 (5x4)     1:3 Дер-Аргучинцев (Швец-Роговой) – 37:10 (5x5)     2:3 Атанасов (Виноградов, Нарделла) – 48:38 (5x5)     2:4 Сикьюра (Мамин) – 57:48 (en)    

«Хорошо начали матч. С первых смен вошли в игру. Потом соперник добавил. Во втором периоде у нас были неудачные смены, «Торпедо» закрывало нас в зоне. Хорошо отоборонялись, сыграли хорошо в меньшинстве и забили хорошие голы в большинстве. В третьем периоде играли по счёту.

Взял тайм-аут при счёте 4:2 при игре в большинстве, потому что, во-первых, Джордан Уил долго играл и был уставшим, а выпускать другую пятёрку не хотелось. Хотелось, чтобы Дилан Сикьюра забил третий гол. Даже за 39 секунд «Торпедо» могло отыграть гол. Попросил ребят играть пошире, чтобы соперник бегал, и не давать им шанс для перехвата шайбы. Максим Комтуа отсутствует в составе по причине болезни. Фредрик Классон выбыл до конца сезона, сейчас нужно будет поразмыслить. Защитников не так много. Кому-то надо будет дать отдохнуть. И молодёжь будем привлекать», — цитирует Козлова пресс-служба КХЛ.

