Марк Стоун назвал сильную сторону в игре сборной Канады на Олимпиаде-2026

Нападающий сборной Канады Марк Стоун назвал сильную сторону в игре канадцев на Олимпийских играх в Милане. Канадская сборная выиграла все три матча в группе А в основное время, завершив групповой этап с разницей шайб 20-3.

«Когда участвуешь в таких турнирах, ожидаешь, что все команды включатся в игру с первых минут матчей. Но мы чувствовали, что если будем играть все 60 минут, играя в четыре звена, то начнём изматывать соперников. Думаю, именно это и произошло на групповом этапе», — цитирует Стоуна пресс-служба ИИХФ.

По итогам группового этапа Канада заняла первое место в группе А, набрав девять очков, и напрямую вышла в четвертьфинал. Второе место в группе заняла Швейцария, третье — Чехия. Сборная Франции проиграла все три матча в группе А в основное время.