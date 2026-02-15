Скидки
Дания — Латвия, результат матча 15 февраля 2026 года, счёт 4:2, хоккей, мужчины на Олимпиаде-2026 в Милане

Сборная Латвии по хоккею уступила Дании на ОИ-2026, едва не отыгравшись со счёта 0:3
Сегодня, 15 февраля, в Милане проходят очередные матчи мужского олимпийского турнира по хоккею. На стадионе «Ро Арена» встретились сборные Дании и Латвии. Победу со счётом 4:2 одержала датская сборная.

Олимпийские игры 2026 (м) . Группа C
15 февраля 2026, воскресенье. 21:10 МСК
Дания
Окончен
4 : 2
Латвия
1:0 Олесен (Огор) – 00:23     2:0 Огор (Олесен, Вайсе Матиасен) – 04:54 (pp)     3:0 Элерс (Бьёркстранд, Лауридсен) – 16:28     3:1 Зиле (Якс, Тралмакс) – 19:44     3:2 Тралмакс (Зиле, Гиргенсонс) – 26:47     4:2 Олесен (Лауридсен, Эллер) – 57:38    

К 17-й минуте матча сборная Дании повела со счётом 3:0 — голами отметились Ник Олесен, Миккель Огор и Николай Элерс. Сборная Латвии отыграла одну шайбу под занавес первого периода — гол забил Кристапс Зиле. В середине второго периода латвийская сборная сократила отставание в счёте до минимума благодаря голу Эдуарда Тралмакса. Счёт 3:2 продержался до конца третьего периода, где Олесен оформил дубль голом в пустые ворота.

Таблица мужского хоккейного турнира Олимпиады-2026
Календарь мужского хоккейного олимпийского турнира
