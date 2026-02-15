Сборная Латвии по хоккею уступила Дании на ОИ-2026, едва не отыгравшись со счёта 0:3

Сегодня, 15 февраля, в Милане проходят очередные матчи мужского олимпийского турнира по хоккею. На стадионе «Ро Арена» встретились сборные Дании и Латвии. Победу со счётом 4:2 одержала датская сборная.

К 17-й минуте матча сборная Дании повела со счётом 3:0 — голами отметились Ник Олесен, Миккель Огор и Николай Элерс. Сборная Латвии отыграла одну шайбу под занавес первого периода — гол забил Кристапс Зиле. В середине второго периода латвийская сборная сократила отставание в счёте до минимума благодаря голу Эдуарда Тралмакса. Счёт 3:2 продержался до конца третьего периода, где Олесен оформил дубль голом в пустые ворота.