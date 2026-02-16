Скидки
Коннор Макдэвид установил рекорд Олимпийских игр среди игроков НХЛ

Коннор Макдэвид установил рекорд Олимпийских игр среди игроков НХЛ
Канадский нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид (2+7 — 9 очков в 3 матчах) установил новый рекорд по количеству набранных очков в первых трёх играх Олимпиады с участием игроков НХЛ.

Олимпийские игры 2026 (м) . Группа A
15 февраля 2026, воскресенье. 18:40 МСК
Канада
Окончен
10 : 2
Франция
1:0 Уилсон (Даути, Макдэвид) – 08:41     1:1 Дуэ (Аддамо) – 08:54     2:1 Тэйвз (Кросби, Марнер) – 09:33     3:1 Стоун – 19:56 (sh)     4:1 Макар (Макдэвид, Кросби) – 32:10 (pp)     5:1 Селебрини – 37:16     6:1 Кросби (Стоун) – 37:35     7:1 Макдэвид (Селебрини, Уилсон) – 40:20     7:2 Трей (Аддамо, Кринон) – 41:28     8:2 Хорват (Райнхарт, Беннетт) – 45:14     9:2 Хагель (Маккиннон, Теодор) – 50:46     10:2 Селебрини (Стоун, Марнер) – 51:47 (pp)    

В последнем матче с национальной командой Франции (10:2) Макдэвид забил гол и сделал две результативные передачи.

По итогам группового этапа Канада заняла первое место в группе А, набрав девять очков, и напрямую вышла в четвертьфинал. Второе место в группе заняла Швейцария, третье — Чехия. Сборная Франции проиграла все три матча в группе А в основное время.

Мужской хоккейный турнир на Олимпийских играх 2026 года в Италии проходит с 11 по 22 февраля. Впервые за 12 лет на Олимпийских играх выступают представители НХЛ.

Таблица мужского хоккейного турнира Олимпиады-2026
