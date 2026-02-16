Коннор Макдэвид установил рекорд Олимпийских игр среди игроков НХЛ

Канадский нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид (2+7 — 9 очков в 3 матчах) установил новый рекорд по количеству набранных очков в первых трёх играх Олимпиады с участием игроков НХЛ.

В последнем матче с национальной командой Франции (10:2) Макдэвид забил гол и сделал две результативные передачи.

По итогам группового этапа Канада заняла первое место в группе А, набрав девять очков, и напрямую вышла в четвертьфинал. Второе место в группе заняла Швейцария, третье — Чехия. Сборная Франции проиграла все три матча в группе А в основное время.

Мужской хоккейный турнир на Олимпийских играх 2026 года в Италии проходит с 11 по 22 февраля. Впервые за 12 лет на Олимпийских играх выступают представители НХЛ.