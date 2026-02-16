Скидки
США — Германия, результат матча 16 февраля 2026 года, счёт 5:1, хоккей, мужчины на Олимпиаде-2026 в Милане

Сборная США крупно обыграла Германию на ОИ-2026 и напрямую вышла в 1/4 финала
Комментарии

Сегодня, 16 февраля, в Милане проходят очередные матчи мужского олимпийского турнира по хоккею. На стадионе «Арена Санта-Джулия» встретились сборные США и Германии. Уверенную победу со счётом 5:1 одержала американская сборная и набрала максимальное количество очков по итогам группового этапа.

Олимпийские игры 2026 (м) . Группа C
15 февраля 2026, воскресенье. 23:10 МСК
США
Окончен
5 : 1
Германия
1:0 Веренски (Мэттьюс) – 19:51     2:0 Мэттьюс (Ткачук, Хьюз) – 23:25 (pp)     3:0 Фэйбер (Ткачук, Ткачук) – 37:35     4:0 Томпсон (Ларкин, Сандерсон) – 41:55     5:0 Мэттьюс (Сандерсон, Ханифин) – 46:46     5:1 Штюцле (Петерка) – 51:22    

В составе сборной США голами отличились Зак Веренски, Остон Мэттьюс (2+1), Брок Фэйбер, Тейдж Томпсон. Единственную шайбу в составе немецкой команды забросил Тим Штюцле.

По итогам группового этапа сборная США заняла первое место в группе С, набрав девять очков, и напрямую вышла в четвертьфинал. Второе место в группе заняла Германия, третье — Дания. Сборная Латвии так же, как и Дания с Германией набрала три очка, но по дополнительным показателям заняла итоговое четвёртое место в группе С.

