Сборная США крупно обыграла Германию на ОИ-2026 и напрямую вышла в 1/4 финала

Сегодня, 16 февраля, в Милане проходят очередные матчи мужского олимпийского турнира по хоккею. На стадионе «Арена Санта-Джулия» встретились сборные США и Германии. Уверенную победу со счётом 5:1 одержала американская сборная и набрала максимальное количество очков по итогам группового этапа.

В составе сборной США голами отличились Зак Веренски, Остон Мэттьюс (2+1), Брок Фэйбер, Тейдж Томпсон. Единственную шайбу в составе немецкой команды забросил Тим Штюцле.

По итогам группового этапа сборная США заняла первое место в группе С, набрав девять очков, и напрямую вышла в четвертьфинал. Второе место в группе заняла Германия, третье — Дания. Сборная Латвии так же, как и Дания с Германией набрала три очка, но по дополнительным показателям заняла итоговое четвёртое место в группе С.