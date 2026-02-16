Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Определились четыре сборные, вышедшие напрямую в 1/4 финала хоккейного мужского турнира на Олимпиаде-2026 в Милане

Определились четыре сборные, вышедшие напрямую в 1/4 финала хоккейного турнира на ОИ-2026
Комментарии

Завершился групповой этап хоккейного турнира среди мужчин на Олимпийских играх 2026 года в Милане. Таким образом, определились четыре лучшие сборные, которые квалифицировались напрямую в 1/4 финала турнира на ОИ-2026.

Этими командами стали лидеры своих групп Канада, Словакия и США, а также лучшее второе место по дополнительным показателям. Этой сборной стала Финляндия. В её активе шесть очков в группе B.

В четвертьфинале лучшие команды группового этапа сыграют с победителями 1/8 финала плей-офф. На данный момент Канада может попасть на победителя противостояния между Чехией и Данией,
сборная США — на сильнейшего в паре Швеция — Латвия, Словакия встретится с Германией или Францией, а
национальная команда Финляндии — сойдётся либо Швейцарией, либо с Италией.

Материалы по теме
Все пары 1/8 финала и сетка четвертьфинала хоккейного турнира Олимпиады
Все пары 1/8 финала и сетка четвертьфинала хоккейного турнира Олимпиады
Материалы по теме
Сборная США крупно обыграла Германию на ОИ-2026 и напрямую вышла в 1/4 финала
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android