Определились четыре сборные, вышедшие напрямую в 1/4 финала хоккейного турнира на ОИ-2026

Завершился групповой этап хоккейного турнира среди мужчин на Олимпийских играх 2026 года в Милане. Таким образом, определились четыре лучшие сборные, которые квалифицировались напрямую в 1/4 финала турнира на ОИ-2026.

Этими командами стали лидеры своих групп Канада, Словакия и США, а также лучшее второе место по дополнительным показателям. Этой сборной стала Финляндия. В её активе шесть очков в группе B.

В четвертьфинале лучшие команды группового этапа сыграют с победителями 1/8 финала плей-офф. На данный момент Канада может попасть на победителя противостояния между Чехией и Данией,

сборная США — на сильнейшего в паре Швеция — Латвия, Словакия встретится с Германией или Францией, а

национальная команда Финляндии — сойдётся либо Швейцарией, либо с Италией.