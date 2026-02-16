Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Стали известны все пары 1/8 финала хоккейного турнира ОИ-2026

Стали известны все пары 1/8 финала хоккейного турнира ОИ-2026
Комментарии

Определись все пары 1/8 финала плей-офф хоккейного турнира на Олимпийских играх -2026 в Италии.

Пары 1/8 финала плей-офф хоккейного турнира Олимпиады-2026.

Швейцария — Италия;
Германия — Франция;
Швеция — Латвия;
Чехия — Дания.

Мужской хоккейный турнир на Олимпийских играх проходит с 11 по 22 февраля. Впервые за последние 12 лет в соревнованиях принимают участие игроки НХЛ. Действующим олимпийским чемпионом по хоккею является сборная Финляндии, которая в 2022 году в финальном матче обыграла российскую сборную со счётом 2:1.

Олимпийские игры — 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо проходят с 6 по 22 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград.

Календарь мужского хоккейного олимпийского турнира
Материалы по теме
Канада куражится на Олимпиаде! Провела свой самый результативный матч, забив 10 голов
Видео
Канада куражится на Олимпиаде! Провела свой самый результативный матч, забив 10 голов
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android