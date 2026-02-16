Хоккей, Олимпиада-2026 в Милане, мужчины — результаты дня на 15 февраля 2026 года

15 февраля в Милане прошли матчи мужского олимпийского турнира по хоккею. Всего состоялось четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами хоккейного игрового дня Олимпиады.

Результаты матчей Олимпиады по хоккею среди мужчин на 15 февраля 2026 года.

Швеция – Чехия — 4:3 ОТ

Канада — Франция — 10:2

Дания — Латвия — 4:2

США — Германия — 5:1.

Мужской хоккейный турнир на Олимпийских играх проходит с 11 по 22 февраля. Действующим олимпийским чемпионом по хоккею является сборная Финляндии, которая в 2022 году в финальном матче обыграла российскую сборную со счётом 2:1.

Олимпийские игры — 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо проходят с 6 по 22 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград.