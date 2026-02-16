Хоккей, Олимпиада-2026 в Милане, мужчины — результаты дня на 15 февраля 2026 года

15 февраля в Милане прошли матчи мужского олимпийского турнира по хоккею. Всего состоялось четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами хоккейного игрового дня Олимпиады.
Швеция – Чехия — 4:3 ОТ
Канада — Франция — 10:2
Дания — Латвия — 4:2
США — Германия — 5:1.
Мужской хоккейный турнир на Олимпийских играх проходит с 11 по 22 февраля. Действующим олимпийским чемпионом по хоккею является сборная Финляндии, которая в 2022 году в финальном матче обыграла российскую сборную со счётом 2:1.
Олимпийские игры — 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо проходят с 6 по 22 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград.