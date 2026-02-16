Скидки
Леон Драйзайтль, Олимпиада 2026: статистика в матче США — Германия, очки, голы, передачи

Леон Драйзайтль, Олимпиада 2026: статистика в игре США — Германия, очки, голы, передачи
Комментарии

Нападающий сборной Германии Леон Драйзайтль в матче олимпийского хоккейного турнира с командой США не отметился результативными действиями. Победу в матче одержала сборная США со счётом 5:1.

Олимпийские игры 2026 (м) . Группа C
15 февраля 2026, воскресенье. 23:10 МСК
США
Окончен
5 : 1
Германия
1:0 Веренски (Мэттьюс) – 19:51     2:0 Мэттьюс (Ткачук, Хьюз) – 23:25 (pp)     3:0 Фэйбер (Ткачук, Ткачук) – 37:35     4:0 Томпсон (Ларкин, Сандерсон) – 41:55     5:0 Мэттьюс (Сандерсон, Ханифин) – 46:46     5:1 Штюцле (Петерка) – 51:22    

В следующем матче в рамках 1/8 финала олимпийского хоккейного турнира у мужчин национальная команда Германии сыграет с Францией 17 февраля. Сборная США напрямую вышла в 1/4 финала и будет ждать соперника — победителя в противостоянии между Швецией и Латвией.

Мужской хоккейный турнир в рамках Олимпийских игр — 2026 стартовал 11 февраля. На Олимпиаде впервые с 2014 года выступают хоккеисты НХЛ. Не принимают участия в Играх-2026 отстранённые международными федерациями сборные России по хоккею с шайбой (мужчины, женщины).

Календарь соревнований на Олимпиаде 2026
Определились четыре сборные, вышедшие напрямую в 1/4 финала хоккейного турнира на ОИ-2026
