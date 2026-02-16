Скидки
Сетка плей-офф хоккейного турнира Олимпиады-2026

Определись сетка плей-офф хоккейного турнира на Олимпийских играх -2026 в Италии. В четвертьфинале лучшие команды группового этапа сыграют с победителями 1/8 финала плей-офф.

Канада — Чехия/Дания
США — Швеция/Латвия
Словакия — Германия/Франция
Финляндия — Швейцария/Италия

Мужской хоккейный турнир на Олимпийских играх проходит с 11 по 22 февраля. Впервые за последние 12 лет в соревнованиях принимают участие игроки НХЛ. Действующим олимпийским чемпионом по хоккею является сборная Финляндии, которая в 2022 году в финальном матче обыграла российскую сборную со счётом 2:1.

Олимпийские игры — 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо проходят с 6 по 22 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград.

Календарь мужского хоккейного олимпийского турнира
