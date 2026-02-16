Остон Мэттьюс, Олимпиада-2026: статистика в матче США — Германия, очки, голы, передачи

Американский нападающий клуба НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс принял участие в матче с Германией (5:1) на Олимпиаде-2026.

В матче с Данией Мэттьюс записал в свой актив два гола и одну результативную передачу. Он провёл на площадке 15 минут 17 секунды и завершил игру с коэффициентом полезности «+1».

Сборная США напрямую вышла в четвертьфинал турнира, где сыграет с победителем матча Швеция — Латвия.

Сборная Германии, в свою очередь, на стадии 1/8 финала сыграет с национальной командой Франции.

Мужской хоккейный турнир на Олимпийских играх проходит с 11 по 22 февраля. Впервые за последние 12 лет в соревнованиях принимают участие игроки НХЛ.