Маклин Селебрини повторил рекорд Евгения Малкина по числу очков на ОИ среди игроков U20

19-летний форвард сборной Канады Маклин Селебрини во встрече с командой Франции (10:2) записал на свой счёт две заброшенные шайбы и результативную передачу.

Как сообщает пресс-служба НХЛ на своей странице в социальной сети Х, Селебрини в первых трёх матчах на Олимпийских играх с участием представителей НХЛ набрал 6 (4+2) очков и повторил рекорд Олимпийских игр, принадлежащий Евгению Малкину среди игроков, не достигших 20 лет.

Малкин на ОИ-2006 набрал шесть очков до достижения 20-летия. Тогда на счету россиянина было два гола и четыре результативных передачи. На третьей строчке по данному показателю финский игрок Олли Мяяття — пять очков на ОИ-2014 в Сочи.