Маклин Селебрини повторил рекорд Евгения Малкина по числу очков на Олимпийских играх среди игроков моложе 20 лет

Маклин Селебрини повторил рекорд Евгения Малкина по числу очков на ОИ среди игроков U20
19-летний форвард сборной Канады Маклин Селебрини во встрече с командой Франции (10:2) записал на свой счёт две заброшенные шайбы и результативную передачу.

Олимпийские игры 2026 (м) . Группа A
15 февраля 2026, воскресенье. 18:40 МСК
Канада
Окончен
10 : 2
Франция
1:0 Уилсон (Даути, Макдэвид) – 08:41     1:1 Дуэ (Аддамо) – 08:54     2:1 Тэйвз (Кросби, Марнер) – 09:33     3:1 Стоун – 19:56 (sh)     4:1 Макар (Макдэвид, Кросби) – 32:10 (pp)     5:1 Селебрини – 37:16     6:1 Кросби (Стоун) – 37:35     7:1 Макдэвид (Селебрини, Уилсон) – 40:20     7:2 Трей (Аддамо, Кринон) – 41:28     8:2 Хорват (Райнхарт, Беннетт) – 45:14     9:2 Хагель (Маккиннон, Теодор) – 50:46     10:2 Селебрини (Стоун, Марнер) – 51:47 (pp)    

Как сообщает пресс-служба НХЛ на своей странице в социальной сети Х, Селебрини в первых трёх матчах на Олимпийских играх с участием представителей НХЛ набрал 6 (4+2) очков и повторил рекорд Олимпийских игр, принадлежащий Евгению Малкину среди игроков, не достигших 20 лет.

Малкин на ОИ-2006 набрал шесть очков до достижения 20-летия. Тогда на счету россиянина было два гола и четыре результативных передачи. На третьей строчке по данному показателю финский игрок Олли Мяяття — пять очков на ОИ-2014 в Сочи.

Новости. Хоккей
