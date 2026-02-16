Скидки
Фанатка хотела клюшку Колбасенко, Вишневский бил по голове вратаря. Фото победы «Спартака»

15 февраля в Москве на стадионе «Мегаспорт» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором «Спартак» принимал минское «Динамо». Победу одержали красно-белые со счётом 4:3.

Лучшие кадры с матча «Спартак» — «Динамо» Минск — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

Голами в составе «Спартака» отметились Иван Морозов, Дмитрий Вишневский, Михаил Мальцев и Павел Порядин, ставший автором победной шайбы красно-белых на 48-й минуте встречи. Хоккеисты «Динамо» в течение матча выступали в роли догоняющих, но перевести игру в овертайм не смогли. Шайбы у минчан забросили Виталий Пинчук, Сэм Энас и Ксавье Улле.

