Селебрини установил достижение, ранее не покорявшееся никому из игроков НХЛ на Олимпиадах

19-летний форвард сборной Канады Маклин Селебрини реализовал буллит в матче с командой Франции (10:2) в рамках группового этапа олимпийского хоккейного турнира в Милане.

Олимпийские игры 2026 (м) . Группа A
15 февраля 2026, воскресенье. 18:40 МСК
Канада
Окончен
10 : 2
Франция
1:0 Уилсон (Даути, Макдэвид) – 08:41     1:1 Дуэ (Аддамо) – 08:54     2:1 Тэйвз (Кросби, Марнер) – 09:33     3:1 Стоун – 19:56 (sh)     4:1 Макар (Макдэвид, Кросби) – 32:10 (pp)     5:1 Селебрини – 37:16     6:1 Кросби (Стоун) – 37:35     7:1 Макдэвид (Селебрини, Уилсон) – 40:20     7:2 Трей (Аддамо, Кринон) – 41:28     8:2 Хорват (Райнхарт, Беннетт) – 45:14     9:2 Хагель (Маккиннон, Теодор) – 50:46     10:2 Селебрини (Стоун, Марнер) – 51:47 (pp)    

Как сообщает пресс-служба НХЛ, Селебрини стал первым игроком НХЛ, реализовавшим буллит на Олимпийских играх.

На 38-й минуте встречи Селебрини выскакивал на ворота сборной Франции, и его сзади зацепил французский защитник Флорьян Шакиашвили. Арбитры назначили буллит за задержку соперника клюшкой в момент выхода канадцем один в ноль. 19-летний Селебрини уверенно реализовал свою попытку. Он выкатился по центру на рандеву с голкипером сборной Франции Жюльяном Хункой и бросил точно над щитком вратаря, сделав на тот момент счёт 5:1.

