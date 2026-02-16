Селебрини установил достижение, ранее не покорявшееся никому из игроков НХЛ на Олимпиадах

19-летний форвард сборной Канады Маклин Селебрини реализовал буллит в матче с командой Франции (10:2) в рамках группового этапа олимпийского хоккейного турнира в Милане.

Как сообщает пресс-служба НХЛ, Селебрини стал первым игроком НХЛ, реализовавшим буллит на Олимпийских играх.

На 38-й минуте встречи Селебрини выскакивал на ворота сборной Франции, и его сзади зацепил французский защитник Флорьян Шакиашвили. Арбитры назначили буллит за задержку соперника клюшкой в момент выхода канадцем один в ноль. 19-летний Селебрини уверенно реализовал свою попытку. Он выкатился по центру на рандеву с голкипером сборной Франции Жюльяном Хункой и бросил точно над щитком вратаря, сделав на тот момент счёт 5:1.