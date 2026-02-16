Маклин Селебрини установил снайперский рекорд Олимпийских игр среди игроков U20

19-летний форвард сборной Канады Маклин Селебрини оформил дубль и отдал результативный пас в матче с национальной командой Франции (10:2) в рамках группового этапа олимпийского хоккейного турнира в Милане, благодаря чему установил снайперский рекорд среди игроков U20 на Олимпиадах.

Как сообщает пресс-служба НХЛ, Селебрини превзошёл финского защитника Олли Мяяття по количеству голов, забитых игроками в возрасте U20 на Олимпийских играх с участием игроков НХЛ. В активе канадца теперь четыре заброшенных шайбы, а у финна три гола в 2014 году.

Всего в активе 19-летнего канадца четыре гола и две результативные передачи в трёх матчах на ОИ-2026. Это также лучший результат по числу очков в истории среди игроков моложе 20 лет.