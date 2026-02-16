Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Маклин Селебрини установил снайперский рекорд Олимпийских игр среди игроков U20

Маклин Селебрини установил снайперский рекорд Олимпийских игр среди игроков U20
Комментарии

19-летний форвард сборной Канады Маклин Селебрини оформил дубль и отдал результативный пас в матче с национальной командой Франции (10:2) в рамках группового этапа олимпийского хоккейного турнира в Милане, благодаря чему установил снайперский рекорд среди игроков U20 на Олимпиадах.

Олимпийские игры 2026 (м) . Группа A
15 февраля 2026, воскресенье. 18:40 МСК
Канада
Окончен
10 : 2
Франция
1:0 Уилсон (Даути, Макдэвид) – 08:41     1:1 Дуэ (Аддамо) – 08:54     2:1 Тэйвз (Кросби, Марнер) – 09:33     3:1 Стоун – 19:56 (sh)     4:1 Макар (Макдэвид, Кросби) – 32:10 (pp)     5:1 Селебрини – 37:16     6:1 Кросби (Стоун) – 37:35     7:1 Макдэвид (Селебрини, Уилсон) – 40:20     7:2 Трей (Аддамо, Кринон) – 41:28     8:2 Хорват (Райнхарт, Беннетт) – 45:14     9:2 Хагель (Маккиннон, Теодор) – 50:46     10:2 Селебрини (Стоун, Марнер) – 51:47 (pp)    

Как сообщает пресс-служба НХЛ, Селебрини превзошёл финского защитника Олли Мяяття по количеству голов, забитых игроками в возрасте U20 на Олимпийских играх с участием игроков НХЛ. В активе канадца теперь четыре заброшенных шайбы, а у финна три гола в 2014 году.

Всего в активе 19-летнего канадца четыре гола и две результативные передачи в трёх матчах на ОИ-2026. Это также лучший результат по числу очков в истории среди игроков моложе 20 лет.

Материалы по теме
Селебрини установил достижение, ранее не покорявшееся никому из игроков НХЛ на Олимпиадах
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android