Коннор Макдэвид высказался о драке Тома Уилсона в матче Канада – Франция на ОИ-2026

Канадский нападающий Коннор Макдэвид высказался о драке партнёра по команде Тома Уилсона с защитником сборной Франции Пьером Криноном, который ранее грубо сыграл против форварда канадцев Натана Маккиннона.

«Нам не понравился этот силовой приём на Маккинноне, показалось, что он был запоздалым и с высоким контактом. Уилсон просто доигрывает эпизод, а соперник на него налетает, и он всего лишь защищается. Больше он ничего сделать не может. Он именно такой человек и такой партнёр по команде. Только уважение к нему», — приводит слова Макдэвида ESPN.

Сам матч завершился разгромной победой сборной Канады со счётом 10:2.