Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Дубль Мэттьюса – в видеообзоре матча США – Германия на ОИ-2026

Дубль Мэттьюса – в видеообзоре матча США – Германия на ОИ-2026
Комментарии

Сборная США обыграла национальную команду Германии на Олимпийских играх – 2026. Встреча прошла в Милане на стадионе «Арена Санта-Джулия» и закончилась победой американцев со счётом 5:1. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором встречи.

Права на трансляции Олимпиады-2026 в России эксклюзивно в Okko.
Права на трансляции Олимпиады-2026 в России эксклюзивно в Okko.
Источник видео

В составе США забивали Зак Веренски, Остон Мэттьюс (дважды), Брок Фэйбер и Тейдж Томпсон.

Единственную шайбу за немцев забросил Тим Штюцле.

Сборная США напрямую вышла в четвертьфинал турнира, где сыграет с победителем матча Швеция — Латвия. Сборная Германии, в свою очередь, на стадии 1/8 финала сыграет с национальной командой Франции.

Мужской хоккейный турнир на Олимпийских играх проходит с 11 по 22 февраля. Впервые за последние 12 лет в соревнованиях принимают участие игроки НХЛ.

Материалы по теме
Чуда на ОИ-2026 не случилось! США выиграли группу, но догнать Канаду не удалось
Видео
Чуда на ОИ-2026 не случилось! США выиграли группу, но догнать Канаду не удалось
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android