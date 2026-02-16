Дубль Мэттьюса – в видеообзоре матча США – Германия на ОИ-2026

Сборная США обыграла национальную команду Германии на Олимпийских играх – 2026. Встреча прошла в Милане на стадионе «Арена Санта-Джулия» и закончилась победой американцев со счётом 5:1. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором встречи.

Права на трансляции Олимпиады-2026 в России эксклюзивно в Okko. Источник видео

В составе США забивали Зак Веренски, Остон Мэттьюс (дважды), Брок Фэйбер и Тейдж Томпсон.

Единственную шайбу за немцев забросил Тим Штюцле.

Сборная США напрямую вышла в четвертьфинал турнира, где сыграет с победителем матча Швеция — Латвия. Сборная Германии, в свою очередь, на стадии 1/8 финала сыграет с национальной командой Франции.

Мужской хоккейный турнир на Олимпийских играх проходит с 11 по 22 февраля. Впервые за последние 12 лет в соревнованиях принимают участие игроки НХЛ.