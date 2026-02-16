Тренер сборной Канады высказался о драке Уилсона в матче с Францией на Олимпиаде-2026

Главный тренер сборной Канады Джон Купер высказался о драке нападающего Тома Уилсона с защитником сборной Франции Пьером Криноном, который ранее грубо сыграл против форварда канадцев Натана Маккиннона.

«Мы привыкли к тому, что происходит куда больше подобных эпизодов, так что в целом это было довольно безобидно. Постоять за партнёров по команде — для него это совсем несложно»,- приводит слова Купера Yahoo Sports.

Сам матч завершился разгромной победой сборной Канады со счётом 10:2.

Сборная Канады напрямую вышла в четвертьфинал турнира, где сыграет с победителем пары Чехия – Дания.

Мужской хоккейный турнир на Олимпийских играх проходит с 11 по 22 февраля. Впервые за последние 12 лет в соревнованиях принимают участие игроки НХЛ.