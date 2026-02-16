В матче Канады был побит рекорд Олимпиады, принадлежавший матчу с участием России
Вчера, 15 февраля, на Олимпиаде в Милане сборная Канады одержала разгромную победу над командой Франции со счётом 10:2.
Олимпийские игры 2026 (м) . Группа A
15 февраля 2026, воскресенье. 18:40 МСК
Канада
Окончен
10 : 2
Франция
1:0 Уилсон (Даути, Макдэвид) – 08:41 1:1 Дуэ (Аддамо) – 08:54 2:1 Тэйвз (Кросби, Марнер) – 09:33 3:1 Стоун – 19:56 (sh) 4:1 Макар (Макдэвид, Кросби) – 32:10 (pp) 5:1 Селебрини – 37:16 6:1 Кросби (Стоун) – 37:35 7:1 Макдэвид (Селебрини, Уилсон) – 40:20 7:2 Трей (Аддамо, Кринон) – 41:28 8:2 Хорват (Райнхарт, Беннетт) – 45:14 9:2 Хагель (Маккиннон, Теодор) – 50:46 10:2 Селебрини (Стоун, Марнер) – 51:47 (pp)
Особое внимание привлёк феноменальный старт матча: форварды «Кэпиталз» Том Уилсон (Канада), Флоран Дуай (Франция) и защитник Девон Туис (Канада) оформили три гола всего за 52 секунды — это самый быстрый хет-трик в истории Олимпиад с участием игроков НХЛ. Предыдущий рекорд — 57 секунд — был установлен сборными Латвии и России 16 февраля 2010 года.
Канадцы полностью доминировали на льду и вышли в плей-офф турнира. Кто станет их соперником — будет известно позже.
Сборная Канады по хоккею прокатилась в метро Милана
