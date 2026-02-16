В матче Канады был побит рекорд Олимпиады, принадлежавший матчу с участием России

Вчера, 15 февраля, на Олимпиаде в Милане сборная Канады одержала разгромную победу над командой Франции со счётом 10:2.

Особое внимание привлёк феноменальный старт матча: форварды «Кэпиталз» Том Уилсон (Канада), Флоран Дуай (Франция) и защитник Девон Туис (Канада) оформили три гола всего за 52 секунды — это самый быстрый хет-трик в истории Олимпиад с участием игроков НХЛ. Предыдущий рекорд — 57 секунд — был установлен сборными Латвии и России 16 февраля 2010 года.

Канадцы полностью доминировали на льду и вышли в плей-офф турнира. Кто станет их соперником — будет известно позже.

