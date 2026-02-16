Скидки
16 февраля главные новости спорта, хоккей, футбол, теннис, баскетбол, НБА, Олимпийские игры, UFC, фигурное катание

Пары хоккейного плей-офф на Олимпиаде, Хазе и Володин выиграли КП. Главное к утру
Стали известны пары плей-офф хоккейного турнира на Олимпиаде в Милане, немецкие фигуристы Минерва Фабьенне Хазе и Никита Володин выиграли олимпийскую короткую программу, «Арсенал» разгромил «Уиган Атлетик» в четвёртом раунде Кубка Англии. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Стали известны все пары 1/8 финала хоккейного турнира ОИ-2026.
  2. Минерва Фабьенне Хазе и Никита Володин выиграли короткую программу на Олимпиаде-2026.
  3. «Арсенал» разгромил «Уиган Атлетик» в четвёртом раунде Кубка Англии.
  4. «Наполи» и «Рома» сыграли вничью в матче 25-го тура Серии А.
  5. Николо Скира сообщил о возможной смене главного тренера в «Ливерпуле».
  6. Команда «США-Звёзды» победила «США-Полосы» в финале Матча звёзд НБА.
  7. Сборная США крупно обыграла Германию на ОИ-2026 и напрямую вышла в 1/4 финала.
  8. Сборная Канады забросила 10 шайб и разгромила Францию на ОИ-2026.
  9. Бен Шелтон одолел Тейлора Фрица в финале турнира в Далласе, отыграв три матчбола.
  10. «Лион» обыграл «Ниццу» в 22-м туре Лиги 1.
  11. Инсайдер назвал наиболее вероятного следующего соперника Ислама Махачева в UFC.

