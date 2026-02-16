Пары хоккейного плей-офф на Олимпиаде, Хазе и Володин выиграли КП. Главное к утру
Стали известны пары плей-офф хоккейного турнира на Олимпиаде в Милане, немецкие фигуристы Минерва Фабьенне Хазе и Никита Володин выиграли олимпийскую короткую программу, «Арсенал» разгромил «Уиган Атлетик» в четвёртом раунде Кубка Англии. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Стали известны все пары 1/8 финала хоккейного турнира ОИ-2026.
- Минерва Фабьенне Хазе и Никита Володин выиграли короткую программу на Олимпиаде-2026.
- «Арсенал» разгромил «Уиган Атлетик» в четвёртом раунде Кубка Англии.
- «Наполи» и «Рома» сыграли вничью в матче 25-го тура Серии А.
- Николо Скира сообщил о возможной смене главного тренера в «Ливерпуле».
- Команда «США-Звёзды» победила «США-Полосы» в финале Матча звёзд НБА.
- Сборная США крупно обыграла Германию на ОИ-2026 и напрямую вышла в 1/4 финала.
- Сборная Канады забросила 10 шайб и разгромила Францию на ОИ-2026.
- Бен Шелтон одолел Тейлора Фрица в финале турнира в Далласе, отыграв три матчбола.
- «Лион» обыграл «Ниццу» в 22-м туре Лиги 1.
- Инсайдер назвал наиболее вероятного следующего соперника Ислама Махачева в UFC.
