Пары хоккейного плей-офф на Олимпиаде, Хазе и Володин выиграли КП. Главное к утру

Стали известны пары плей-офф хоккейного турнира на Олимпиаде в Милане, немецкие фигуристы Минерва Фабьенне Хазе и Никита Володин выиграли олимпийскую короткую программу, «Арсенал» разгромил «Уиган Атлетик» в четвёртом раунде Кубка Англии. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

