Главный тренер сборной Дании рассказал об успешном плане на игру с Латвией

Главный тренер сборной Дании Микаэль Кринц-Гат высказался о победе в матче с Латвией (4:2).

«Мы прекрасно понимали всю сложившуюся ситуацию в турнирной таблице до игры с латышами, было принято решение как можно скорее сделать разницу в два гола. Удача была на нашей стороне, потому что в конце третьего периода либо нам бы пришлось снять вратаря, либо сборной Латвии. Моей команде повезло, что финальное важное вбрасывание было в нашей зоне и латвийцы сняли вратаря. Думаю, что Латвия поспешила это сделать, и мы смогли попасть в пустые ворота. Таков и был наш план — либо забить четыре шайбы, либо просто забить два гола в независимости от того, как решится судьба матча», – передаёт слова Кринц-Гата корреспондент «Чемпионата» Елизавета Алферьева.