Главный тренер сборной Дании рассказал об успешном плане на игру с Латвией

Главный тренер сборной Дании Микаэль Кринц-Гат высказался о победе в матче с Латвией (4:2).

Олимпийские игры 2026 (м) . Группа C
15 февраля 2026, воскресенье. 21:10 МСК
Дания
Окончен
4 : 2
Латвия
1:0 Олесен (Огор) – 00:23     2:0 Огор (Олесен, Вайсе Матиасен) – 04:54 (pp)     3:0 Элерс (Бьёркстранд, Лауридсен) – 16:28     3:1 Зиле (Якс, Тралмакс) – 19:44     3:2 Тралмакс (Зиле, Гиргенсонс) – 26:47     4:2 Олесен (Лауридсен, Эллер) – 57:38    

«Мы прекрасно понимали всю сложившуюся ситуацию в турнирной таблице до игры с латышами, было принято решение как можно скорее сделать разницу в два гола. Удача была на нашей стороне, потому что в конце третьего периода либо нам бы пришлось снять вратаря, либо сборной Латвии. Моей команде повезло, что финальное важное вбрасывание было в нашей зоне и латвийцы сняли вратаря. Думаю, что Латвия поспешила это сделать, и мы смогли попасть в пустые ворота. Таков и был наш план — либо забить четыре шайбы, либо просто забить два гола в независимости от того, как решится судьба матча», – передаёт слова Кринц-Гата корреспондент «Чемпионата» Елизавета Алферьева.

Сборная Латвии по хоккею уступила Дании на ОИ-2026, едва не отыгравшись со счёта 0:3
