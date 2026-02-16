Скидки
«Не знаю, правильно ли мы поступили». Витолиньш — о решении снять вратаря в игре с Данией

Главный тренер сборной Латвии Харийс Витолиньш высказался о решении снять вратаря в концовке матча со сборной Данией (2:4).

Олимпийские игры 2026 (м) . Группа C
15 февраля 2026, воскресенье. 21:10 МСК
Дания
Окончен
4 : 2
Латвия
1:0 Олесен (Огор) – 00:23     2:0 Огор (Олесен, Вайсе Матиасен) – 04:54 (pp)     3:0 Элерс (Бьёркстранд, Лауридсен) – 16:28     3:1 Зиле (Якс, Тралмакс) – 19:44     3:2 Тралмакс (Зиле, Гиргенсонс) – 26:47     4:2 Олесен (Лауридсен, Эллер) – 57:38    

— Не знаю, правильно ли мы поступили, сняв Шилова за три минуты до конца игры. Мы хотели сравнять и выиграть, вот так и поступили. После того как уступали 0:3, игру более-менее получилось выровнять, и оставалась только одна шайба до ровного счёта. Я знал, что Дании нужно +2, но не верил, что они будут менять голкипера на шестого полевого, потому что в первую очередь же спортивный принцип, хотя уже и сам не знаю прав ли я.

— Могли бы играть с итальянцами, чехами.
— Могли бы, что сказать. Но мы как всегда выбираем самые тернистые пути и вышли на Швецию. Здесь нет слабых противников, сегодня хитрее и быстрее были датчане. Если что, к Шилову вопросов у меня нет — он ловил то, что было нужно, — передаёт слова Витолиньша корреспондент «Чемпионата» Елизавета Алферьева.

