«Не знаю, правильно ли мы поступили». Витолиньш — о решении снять вратаря в игре с Данией

Главный тренер сборной Латвии Харийс Витолиньш высказался о решении снять вратаря в концовке матча со сборной Данией (2:4).

— Не знаю, правильно ли мы поступили, сняв Шилова за три минуты до конца игры. Мы хотели сравнять и выиграть, вот так и поступили. После того как уступали 0:3, игру более-менее получилось выровнять, и оставалась только одна шайба до ровного счёта. Я знал, что Дании нужно +2, но не верил, что они будут менять голкипера на шестого полевого, потому что в первую очередь же спортивный принцип, хотя уже и сам не знаю прав ли я.

— Могли бы играть с итальянцами, чехами.

— Могли бы, что сказать. Но мы как всегда выбираем самые тернистые пути и вышли на Швецию. Здесь нет слабых противников, сегодня хитрее и быстрее были датчане. Если что, к Шилову вопросов у меня нет — он ловил то, что было нужно, — передаёт слова Витолиньша корреспондент «Чемпионата» Елизавета Алферьева.