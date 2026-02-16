Форвард сборной Латвии о матче с Данией: из-за таких игр я понимаю, почему не играю в НХЛ

Нападающий сборной Латвии Эдуардс Тралмакс высказался о поражении от Дании (2:4) в матче группового этапа Олимпиады — 2026.

«В игре с Данией для меня всё было как-то не так. Да, я забил нужный гол, но шайба после этого не ложилась на клюшку, скакала, игра не складывалась. Прозвучит странно, но я настолько хотел забить второй гол в этом матче чтобы сравнять счёт, что в какой-то момент уже упрашивал клюшку принести мне удачу, ожидая свою смену.

— Игры проходят быстро, у вас было 9 часов отдыха.

— У всех так, мы не особенные чтобы дольше отдыхать. На самом деле в конце третьего периода я чувствовал что датчане устали и мы пытались на них насесть, забросать. Был один момент когда я на одну секунду придержал шайбу и хотел бросить позже, но не успел. А ведь мог. Я сегодня был средним и хорошим игроком. Знаешь что отличает хорошего игрока от отличного? Отличные игроки используют свои шансы, а я этого не сделал. Быть может из-за этого я ещё не играю в НХЛ.

— Страшно играть со шведами?

— Любую команду можно обыграть, нет ничего невозможного. У латышей есть больше характера, а у шведов есть больше таланта. Вот и посмотрим, наш характер и тяжёлый труд или их талант, – сказал Тралмакс в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Елизаветой Алферьевой.