Форвард сборной Латвии о матче с Данией: из-за таких игр я понимаю, почему не играю в НХЛ

Нападающий сборной Латвии Эдуардс Тралмакс высказался о поражении от Дании (2:4) в матче группового этапа Олимпиады — 2026.

Олимпийские игры 2026 (м) . Группа C
15 февраля 2026, воскресенье. 21:10 МСК
Дания
Окончен
4 : 2
Латвия
1:0 Олесен (Огор) – 00:23     2:0 Огор (Олесен, Вайсе Матиасен) – 04:54 (pp)     3:0 Элерс (Бьёркстранд, Лауридсен) – 16:28     3:1 Зиле (Якс, Тралмакс) – 19:44     3:2 Тралмакс (Зиле, Гиргенсонс) – 26:47     4:2 Олесен (Лауридсен, Эллер) – 57:38    

«В игре с Данией для меня всё было как-то не так. Да, я забил нужный гол, но шайба после этого не ложилась на клюшку, скакала, игра не складывалась. Прозвучит странно, но я настолько хотел забить второй гол в этом матче чтобы сравнять счёт, что в какой-то момент уже упрашивал клюшку принести мне удачу, ожидая свою смену.

— Игры проходят быстро, у вас было 9 часов отдыха.
— У всех так, мы не особенные чтобы дольше отдыхать. На самом деле в конце третьего периода я чувствовал что датчане устали и мы пытались на них насесть, забросать. Был один момент когда я на одну секунду придержал шайбу и хотел бросить позже, но не успел. А ведь мог. Я сегодня был средним и хорошим игроком. Знаешь что отличает хорошего игрока от отличного? Отличные игроки используют свои шансы, а я этого не сделал. Быть может из-за этого я ещё не играю в НХЛ.

— Страшно играть со шведами?
— Любую команду можно обыграть, нет ничего невозможного. У латышей есть больше характера, а у шведов есть больше таланта. Вот и посмотрим, наш характер и тяжёлый труд или их талант, – сказал Тралмакс в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Елизаветой Алферьевой.

