Расписание матчей КХЛ на 16 февраля 2026 года

Сегодня, 16 февраля, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. Всего будет сыграно два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей КХЛ на 16 февраля 2026 года (время московское):

12:30. «Адмирал» – «Амур»;

19:30. СКА – «Салават Юлаев».

Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги с 79 очками после 57 матчей возглавляет ярославский «Локомотив». Первое место в Восточной конференции КХЛ на данный момент занимает магнитогорский «Металлург», набравший 87 очков после 54 игр.

Регулярный чемпионат КХЛ завершится 20 марта. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года.