Расписание матчей ВХЛ на 16 февраля 2026 года

Сегодня, 16 февраля, пройдут шесть матчей OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Расписание матчей ВХЛ на 16 февраля 2026 года (время — московское):

15:00. «Динамо-Алтай» – «Зауралье»;

15:00. «Металлург» – «Омские Крылья»;

17:00. «Югра» – ХК «Тамбов»;

19:00. СКА-ВМФ – «Торпедо-Горький»;

19:00. «Рязань-ВДВ» – «Ижсталь»;

19:00. АКМ – «Торос».

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет новокузнецкий «Металлург», набравший 87 очков в 52 матчах. Второе место занимает «Югра» с 84 очками после 51 встречи. Тройку замыкает «Нефтяник» (79 очков в 51 матче).

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 матча. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.