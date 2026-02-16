Расписание матчей МХЛ на 16 февраля 2026 года

Сегодня, 16 февраля, пройдут семь матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей МХЛ на 16 февраля 2026 года (время московское):

13:00. «СКА-1946» – «Тайфун»;

16:30. МХК «Молот» – «Снежные Барсы»;

17:00. «Мамонты Югры» – «Ирбис»;

18:30. «Спутник» – МХК «Чайка»;

18:30. «Локо-76» – «Тюменский Легион».

18:30. МХК «Динамо» СПб – «Сахалинские Акулы»;

18:30. «Алмаз» – МХК «Спартак»;

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 86 очками после 49 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимают «Омские Ястребы», набравшие 72 очка после 51 матча.

В текущем сезоне возросло количество игр каждой команды в регулярном чемпионате. Это стало возможно благодаря проведению матчей между соперниками обеих конференций. Регулярный чемпионат МХЛ завершится 22 марта.