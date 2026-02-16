Скидки
Мэттьюс — о сборной США на Олимпиаде: с каждым матчем наша уверенность растёт

Комментарии

Нападающий сборной США Остон Мэттьюс высказался об игре американской сборной на хоккейном турнире Олимпиады — 2026. Американская сборная выиграла все три матча и заняла первое место в группе С.

«Уверенность в нашей команде продолжает расти. Думаю, дело в сыгранности, мы чувствуем себя комфортно друг с другом, играя с новыми ребятами, с которыми, возможно, не привыкли выступать. С каждым матчем мы делаем шаги в правильном направлении», — цитирует Мэттьюса Reuters.

Соперником сборной США по четвертьфиналу будет победитель пары 1/8 финала между сборными Швеции и Латвии. На счету Мэттьюса 5 (3+2) очков в трёх матчах турнира.

Таблица мужского хоккейного турнира Олимпиады-2026
