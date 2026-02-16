«Ценю, что он заступился за меня». Маккиннон — о драке Уилсона с защитником Франции

Нападающий сборной Канады Натан Маккиннон поблагодарил партнёра по команде Тома Уилсона за то, что тот вступился за него в матче со сборной Франции (10:2). Защитник французской сборной Пьер Кринон провёл грубый силовой приём на Маккинноне, а спустя несколько минут Уилсон подрался с ним.

«Он ударил меня локтем в лицо, а я был далеко от шайбы. Спасибо Тому, очевидно, что он хороший товарищ по команде, и я определённо ценю, что он заступился за меня. Этот парень явно не хотел драться с Томом. Он просто хотел побороться. Я бы тоже не хотел драться с Томом», — цитирует Маккиннона TSN.

Уилсон и Кринон получили по 27 штрафных минут и были удалены до конца матча.