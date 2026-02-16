Скидки
«Ценю, что он заступился за меня». Маккиннон — о драке Уилсона с защитником Франции

«Ценю, что он заступился за меня». Маккиннон — о драке Уилсона с защитником Франции
Нападающий сборной Канады Натан Маккиннон поблагодарил партнёра по команде Тома Уилсона за то, что тот вступился за него в матче со сборной Франции (10:2). Защитник французской сборной Пьер Кринон провёл грубый силовой приём на Маккинноне, а спустя несколько минут Уилсон подрался с ним.

Олимпийские игры 2026 (м) . Группа A
15 февраля 2026, воскресенье. 18:40 МСК
Канада
Окончен
10 : 2
Франция
1:0 Уилсон (Даути, Макдэвид) – 08:41     1:1 Дуэ (Аддамо) – 08:54     2:1 Тэйвз (Кросби, Марнер) – 09:33     3:1 Стоун – 19:56 (sh)     4:1 Макар (Макдэвид, Кросби) – 32:10 (pp)     5:1 Селебрини – 37:16     6:1 Кросби (Стоун) – 37:35     7:1 Макдэвид (Селебрини, Уилсон) – 40:20     7:2 Трей (Аддамо, Кринон) – 41:28     8:2 Хорват (Райнхарт, Беннетт) – 45:14     9:2 Хагель (Маккиннон, Теодор) – 50:46     10:2 Селебрини (Стоун, Марнер) – 51:47 (pp)    

«Он ударил меня локтем в лицо, а я был далеко от шайбы. Спасибо Тому, очевидно, что он хороший товарищ по команде, и я определённо ценю, что он заступился за меня. Этот парень явно не хотел драться с Томом. Он просто хотел побороться. Я бы тоже не хотел драться с Томом», — цитирует Маккиннона TSN.

Уилсон и Кринон получили по 27 штрафных минут и были удалены до конца матча.

