Рейтинг тренеров КХЛ: Никитин вошёл в топ-3, опередив Разина, Лав валится с «Шанхаем»

Рейтинг тренеров КХЛ: Никитин вошёл в топ-3, опередив Разина, Лав валится с «Шанхаем»
Комментарии

Редакция «Чемпионата» составила рейтинг тренеров КХЛ сезона-2025/2026 на текущий момент. При его составлении учитываются кредит доверия тренера в клубе, результаты команды в нынешнем сезоне, качество игры и общественное мнение. В скобках указано место тренера в рейтинге на прошлой неделе. Отметим, в роли главного тренера «Спартака» в этой версии рейтинга рассматриваем Александра Баркова, так как Алексей Жамнов с конца января не руководит красно-белыми по медицинским причинам.

МестоТренерКлуб
1 (1)Виктор Козлов«Салават Юлаев»
2 (4)Ги Буше«Авангард»
3 (7)Игорь НикитинЦСКА
4 (3)Андрей Разин«Металлург»
5 (5)Боб Хартли«Локомотив»
6 (14)Дмитрий Квартальнов«Динамо» Мн
7 (9)Ярослав Люзенков«Сибирь»
8 (12)Андрей Козырев«Северсталь»
9 (2)Игорь Гришин«Нефтехимик»
10 (10)Николай Заварухин«Автомобилист»
11 (16)Игорь ЛарионовСКА
12 (13)Анвар Гатиятулин«Ак Барс»
13 (21)Вячеслав Козлов«Динамо» М
14 (-)Александр Барков«Спартак»
15 (6)Алексей Исаков«Торпедо»
16 (8)Евгений Корешков«Трактор»
17 (19)Михаил Кравец«Барыс»
18 (18)Дмитрий МихайловХК «Сочи»
19 (15)Александр Андриевский«Амур»
20 (17)Митч Лав«Шанхайские драконы»
21 (20)Павел Десятков«Лада»
22 (22)Олег Браташ«Адмирал»
