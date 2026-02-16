Рейтинг тренеров КХЛ: Никитин вошёл в топ-3, опередив Разина, Лав валится с «Шанхаем»

Редакция «Чемпионата» составила рейтинг тренеров КХЛ сезона-2025/2026 на текущий момент. При его составлении учитываются кредит доверия тренера в клубе, результаты команды в нынешнем сезоне, качество игры и общественное мнение. В скобках указано место тренера в рейтинге на прошлой неделе. Отметим, в роли главного тренера «Спартака» в этой версии рейтинга рассматриваем Александра Баркова, так как Алексей Жамнов с конца января не руководит красно-белыми по медицинским причинам.

Место Тренер Клуб 1 (1) Виктор Козлов «Салават Юлаев» 2 (4) Ги Буше «Авангард» 3 (7) Игорь Никитин ЦСКА 4 (3) Андрей Разин «Металлург» 5 (5) Боб Хартли «Локомотив» 6 (14) Дмитрий Квартальнов «Динамо» Мн 7 (9) Ярослав Люзенков «Сибирь» 8 (12) Андрей Козырев «Северсталь» 9 (2) Игорь Гришин «Нефтехимик» 10 (10) Николай Заварухин «Автомобилист» 11 (16) Игорь Ларионов СКА 12 (13) Анвар Гатиятулин «Ак Барс» 13 (21) Вячеслав Козлов «Динамо» М 14 (-) Александр Барков «Спартак» 15 (6) Алексей Исаков «Торпедо» 16 (8) Евгений Корешков «Трактор» 17 (19) Михаил Кравец «Барыс» 18 (18) Дмитрий Михайлов ХК «Сочи» 19 (15) Александр Андриевский «Амур» 20 (17) Митч Лав «Шанхайские драконы» 21 (20) Павел Десятков «Лада» 22 (22) Олег Браташ «Адмирал»