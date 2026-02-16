Рейтинг тренеров КХЛ: Никитин вошёл в топ-3, опередив Разина, Лав валится с «Шанхаем»
Редакция «Чемпионата» составила рейтинг тренеров КХЛ сезона-2025/2026 на текущий момент. При его составлении учитываются кредит доверия тренера в клубе, результаты команды в нынешнем сезоне, качество игры и общественное мнение. В скобках указано место тренера в рейтинге на прошлой неделе. Отметим, в роли главного тренера «Спартака» в этой версии рейтинга рассматриваем Александра Баркова, так как Алексей Жамнов с конца января не руководит красно-белыми по медицинским причинам.
|Место
|Тренер
|Клуб
|1 (1)
|Виктор Козлов
|«Салават Юлаев»
|2 (4)
|Ги Буше
|«Авангард»
|3 (7)
|Игорь Никитин
|ЦСКА
|4 (3)
|Андрей Разин
|«Металлург»
|5 (5)
|Боб Хартли
|«Локомотив»
|6 (14)
|Дмитрий Квартальнов
|«Динамо» Мн
|7 (9)
|Ярослав Люзенков
|«Сибирь»
|8 (12)
|Андрей Козырев
|«Северсталь»
|9 (2)
|Игорь Гришин
|«Нефтехимик»
|10 (10)
|Николай Заварухин
|«Автомобилист»
|11 (16)
|Игорь Ларионов
|СКА
|12 (13)
|Анвар Гатиятулин
|«Ак Барс»
|13 (21)
|Вячеслав Козлов
|«Динамо» М
|14 (-)
|Александр Барков
|«Спартак»
|15 (6)
|Алексей Исаков
|«Торпедо»
|16 (8)
|Евгений Корешков
|«Трактор»
|17 (19)
|Михаил Кравец
|«Барыс»
|18 (18)
|Дмитрий Михайлов
|ХК «Сочи»
|19 (15)
|Александр Андриевский
|«Амур»
|20 (17)
|Митч Лав
|«Шанхайские драконы»
|21 (20)
|Павел Десятков
|«Лада»
|22 (22)
|Олег Браташ
|«Адмирал»
Материалы по теме
Комментарии