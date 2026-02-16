«Всегда подружка невесты и никогда не невеста». М. Ткачук подколол Драйзайтля в матче ОИ

Нападающий сборной США Мэттью Ткачук подколол форварда сборной Германии Леона Драйзайтля во время матча команд на хоккейном турнире Олимпиады-2026 (5:1), сообщает Daily Faceoff.

В третьем периоде в микрофон попали следующие слова Ткачука, обращённые к Драйзайтлю: «Всегда остаёшься подружкой невесты, да, Леон? Всегда подружка невесты и никогда не невеста».

Ткачук весь матч провоцировал Драйзайтля, проводя на нём силовые приёмы, используя тычки и трэш-ток. В середине третьего периода арбитр выписал Ткачуку две штрафные минуты за неспортивное поведение.

В двух предыдущих сезонах НХЛ «Флорида Пантерз» с Ткачуком в составе обыгрывала «Эдмонтон Ойлерз» Драйзайтля в финальных сериях Кубка Стэнли.