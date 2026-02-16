Скидки
«Всегда подружка невесты и никогда не невеста». М. Ткачук подколол Драйзайтля в матче ОИ

Комментарии

Нападающий сборной США Мэттью Ткачук подколол форварда сборной Германии Леона Драйзайтля во время матча команд на хоккейном турнире Олимпиады-2026 (5:1), сообщает Daily Faceoff.

Олимпийские игры 2026 (м) . Группа C
15 февраля 2026, воскресенье. 23:10 МСК
США
Окончен
5 : 1
Германия
1:0 Веренски (Мэттьюс) – 19:51     2:0 Мэттьюс (Хьюз, Ткачук) – 23:25 (pp)     3:0 Фэйбер (Ткачук, Ткачук) – 37:35     4:0 Томпсон (Ларкин, Сандерсон) – 41:55     5:0 Мэттьюс (Сандерсон, Ханифин) – 46:46     5:1 Штюцле (Петерка) – 51:22    

В третьем периоде в микрофон попали следующие слова Ткачука, обращённые к Драйзайтлю: «Всегда остаёшься подружкой невесты, да, Леон? Всегда подружка невесты и никогда не невеста».

Ткачук весь матч провоцировал Драйзайтля, проводя на нём силовые приёмы, используя тычки и трэш-ток. В середине третьего периода арбитр выписал Ткачуку две штрафные минуты за неспортивное поведение.

В двух предыдущих сезонах НХЛ «Флорида Пантерз» с Ткачуком в составе обыгрывала «Эдмонтон Ойлерз» Драйзайтля в финальных сериях Кубка Стэнли.

