Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Сидни Кросби объяснил, почему Евгению Малкину пока рано завершать карьеру в НХЛ

Сидни Кросби объяснил, почему Евгению Малкину пока рано завершать карьеру в НХЛ
Комментарии

Капитан «Питтсбург Пингвинз» и сборной Канады Сидни Кросби заявил, что российскому форварду Евгению Малкину ещё рано думать о завершении карьеры. Контракт 39-летнего Малкина с «Питтсбургом» истекает летом.

«Мы ещё не разговаривали о моём участии в прощальном матче Малкина в России. Сейчас он выглядит очень хорошо, и я думаю, что он ещё долго не остановится», — цитирует Кросби ТАСС.

Малкин выступает за «Питтсбург» с 2006 года. Россиянин является трёхкратным обладателем Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017), признавался лучшим новичком сезона НХЛ (2007), самым ценным игроком регулярного чемпионата (2012), самым ценным игроком Кубка Стэнли (2009), становился лучшим бомбардиром регулярного чемпионата (2009, 2012).

Материалы по теме
«Понимает, что это может быть его последний сезон». Где Малкин продолжит карьеру?
«Понимает, что это может быть его последний сезон». Где Малкин продолжит карьеру?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android