Сидни Кросби объяснил, почему Евгению Малкину пока рано завершать карьеру в НХЛ

Капитан «Питтсбург Пингвинз» и сборной Канады Сидни Кросби заявил, что российскому форварду Евгению Малкину ещё рано думать о завершении карьеры. Контракт 39-летнего Малкина с «Питтсбургом» истекает летом.

«Мы ещё не разговаривали о моём участии в прощальном матче Малкина в России. Сейчас он выглядит очень хорошо, и я думаю, что он ещё долго не остановится», — цитирует Кросби ТАСС.

Малкин выступает за «Питтсбург» с 2006 года. Россиянин является трёхкратным обладателем Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017), признавался лучшим новичком сезона НХЛ (2007), самым ценным игроком регулярного чемпионата (2012), самым ценным игроком Кубка Стэнли (2009), становился лучшим бомбардиром регулярного чемпионата (2009, 2012).