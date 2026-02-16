«Без России на Олимпиаде мы видим избиение младенцев». Назаров — об уровне сборной Канады

Известный тренер Андрей Назаров высказался о высоком уровне сборной Канады и отсутствии сборной России на Олимпиаде — 2026.

«Звёздные хоккеисты из НХЛ, приехавшие на Олимпиаду в Милан, делают разницу на турнире. Вчерашний матч сборной Канады, нашпигованной звёздами, доказал, что энхаэловский уровень перекрывает обычный олимпийский в десятки раз. Канадцы обыгрывают, бьют, дерутся, плетут комбинации при любом счёте, буквально разрывая соперника. Это и называется канадским хоккейным зрелищем. Люди каждую секунду заточены на результат.

Сейчас окончательно ясно, что нынешняя Олимпиада без сборной России не выдерживает конкуренции. Уже понятно, кто станет олимпийским чемпионом, а составить реальную конкуренцию сборной Канады могли именно россияне. Без России на Олимпиаде мы видим избиение Канадой младенцев. Нужно перенимать этот положительный опыт и никогда не останавливаться после пяти-шести заброшенных шайб, выходить и биться в каждом отрезке.

Только так, например, та же КХЛ, будучи лучшей лигой в Европе, станет продолжать развиваться и двигаться вперёд семимильными шагами и конкурировать с НХЛ. Болельщики на трибунах будут довольны, а телевизионная картинка с миллионами просмотров привлечёт к экранам телевизоров новую аудиторию», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.