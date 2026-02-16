Скидки
Нико Хишир рассказал, какие советы ему даёт российский тренер «Нью-Джерси» Сергей Брылин

Нико Хишир рассказал, какие советы ему даёт российский тренер «Нью-Джерси» Сергей Брылин
Комментарии

Капитан «Нью-Джерси Дэвилз» Нико Хишир рассказал, какие советы ему даёт российский тренер клуба Сергей Брылин, который с 2022 года является ассистентом главного тренера «Нью-Джерси». Также Хишир оценил игру российского нападающего Арсения Грицюка, дебютировавшего в НХЛ в текущем сезоне за «Нью-Джерси».

«Работа с ним помогает довольно серьёзно. Он очень долгое время играл в НХЛ и знает, что нужно делать. Сергей даёт советы как выходить из зоны, правильно подставлять клюшку.

Грицюк великолепен. Он проделывает отличную работу, хорошо адаптировался. Это игрок с отличным потенциалом», — цитирует Хишира ТАСС.

Комментарии
