«Все пришли посмотреть на этого парня!» Купер — о буллите Селебрини в матче с Францией

Главный тренер сборной Канады Джон Купер высказался о буллите нападающего Маклина Селебрини в матче со сборной Франции (10:2). Канадский форвард реализовал штрафной бросок во втором периоде.

— Ну, вы же сами выбираете, кто будет исполнять буллит, верно?

— Мы сидим на скамейке запасных. Судья подходит и говорит: «Эй, Куп, выбор за тобой!» Я смотрю, а Маклин уже готовится к буллиту — и все парни смотрят на меня так, будто спрашивают: «Купер, ты собираешься что-то изменить?» Мы все начинаем смеяться, а я говорю: «Нет! Все пришли посмотреть на этого парня!» — цитирует Купера журналист Джеки Рэймонд в соцсети.