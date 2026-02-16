«Мы отлично справились с ним». Ткачук — о провокациях в адрес Драйзайтля в матче Олимпиады

Нападающий сборной США Мэттью Ткачук прокомментировал провокации игроков американской сборной в адрес форварда Леона Драйзайтля в матче со сборной Германии (5:1).

«С некоторыми парнями приходится играть жёстче, знаете, физически, а иногда и после свистка. Но я думаю, что наше звено, особенно Айкел, проделало невероятную работу, не оставив шансов ему и их звену. Так что иногда нужно играть и так. Но думаю, в основном Айкел отлично сыграл, жёстко противодействуя ему. Об этом говорили ещё до игры, что мы должны быть жёсткими с ним и Штюцле, против некоторых из этих ребят, очень талантливых. Думаю, мы отлично справились», — цитирует Ткачука журналистка Молли Уокер в соцсети Х.