«Мы отлично справились с ним». Ткачук — о провокациях в адрес Драйзайтля в матче Олимпиады
Нападающий сборной США Мэттью Ткачук прокомментировал провокации игроков американской сборной в адрес форварда Леона Драйзайтля в матче со сборной Германии (5:1).
Олимпийские игры 2026 (м) . Группа C
15 февраля 2026, воскресенье. 23:10 МСК
США
Окончен
5 : 1
Германия
1:0 Веренски (Мэттьюс) – 19:51 2:0 Мэттьюс (Хьюз, Ткачук) – 23:25 (pp) 3:0 Фэйбер (Ткачук, Ткачук) – 37:35 4:0 Томпсон (Ларкин, Сандерсон) – 41:55 5:0 Мэттьюс (Сандерсон, Ханифин) – 46:46 5:1 Штюцле (Петерка) – 51:22
«С некоторыми парнями приходится играть жёстче, знаете, физически, а иногда и после свистка. Но я думаю, что наше звено, особенно Айкел, проделало невероятную работу, не оставив шансов ему и их звену. Так что иногда нужно играть и так. Но думаю, в основном Айкел отлично сыграл, жёстко противодействуя ему. Об этом говорили ещё до игры, что мы должны быть жёсткими с ним и Штюцле, против некоторых из этих ребят, очень талантливых. Думаю, мы отлично справились», — цитирует Ткачука журналистка Молли Уокер в соцсети Х.
