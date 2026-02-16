Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Мы отлично справились с ним». Ткачук — о провокациях в адрес Драйзайтля в матче Олимпиады

«Мы отлично справились с ним». Ткачук — о провокациях в адрес Драйзайтля в матче Олимпиады
Комментарии

Нападающий сборной США Мэттью Ткачук прокомментировал провокации игроков американской сборной в адрес форварда Леона Драйзайтля в матче со сборной Германии (5:1).

Олимпийские игры 2026 (м) . Группа C
15 февраля 2026, воскресенье. 23:10 МСК
США
Окончен
5 : 1
Германия
1:0 Веренски (Мэттьюс) – 19:51     2:0 Мэттьюс (Хьюз, Ткачук) – 23:25 (pp)     3:0 Фэйбер (Ткачук, Ткачук) – 37:35     4:0 Томпсон (Ларкин, Сандерсон) – 41:55     5:0 Мэттьюс (Сандерсон, Ханифин) – 46:46     5:1 Штюцле (Петерка) – 51:22    

«С некоторыми парнями приходится играть жёстче, знаете, физически, а иногда и после свистка. Но я думаю, что наше звено, особенно Айкел, проделало невероятную работу, не оставив шансов ему и их звену. Так что иногда нужно играть и так. Но думаю, в основном Айкел отлично сыграл, жёстко противодействуя ему. Об этом говорили ещё до игры, что мы должны быть жёсткими с ним и Штюцле, против некоторых из этих ребят, очень талантливых. Думаю, мы отлично справились», — цитирует Ткачука журналистка Молли Уокер в соцсети Х.

Материалы по теме
«Всегда подружка невесты и никогда не невеста». М. Ткачук подколол Драйзайтля в матче ОИ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android