Двукратный обладатель Кубка Стэнли Эспозито: позор, что Россия не выступает на Олимпиаде

Двукратный обладатель Кубка Стэнли Фил Эспозито заявил, что олимпийский хоккейный турнир без сборной России является неполноценным. Сборная России отстранена от выступления на международных турнирах с февраля 2022 года.

«Говоря о национальных командах, скажу лучше так: это позор, что Российская Федерация не получила право играть на олимпийском хоккейном турнире в Италии. И что бы там кто ни говорил, это неполноценный олимпийский турнир, если Россия на нём не выступает», — цитирует Эспозито ТАСС.

Сборную России отстранили от участия в турнирах под эгидой Международной федерации хоккея весной 2022 года после начавшейся на территории Украины специальной военной операции.