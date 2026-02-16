Скидки
Двукратный обладатель Кубка Стэнли Эспозито: позор, что Россия не выступает на Олимпиаде

Комментарии

Двукратный обладатель Кубка Стэнли Фил Эспозито заявил, что олимпийский хоккейный турнир без сборной России является неполноценным. Сборная России отстранена от выступления на международных турнирах с февраля 2022 года.

«Говоря о национальных командах, скажу лучше так: это позор, что Российская Федерация не получила право играть на олимпийском хоккейном турнире в Италии. И что бы там кто ни говорил, это неполноценный олимпийский турнир, если Россия на нём не выступает», — цитирует Эспозито ТАСС.

Сборную России отстранили от участия в турнирах под эгидой Международной федерации хоккея весной 2022 года после начавшейся на территории Украины специальной военной операции.

