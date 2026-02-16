Скидки
«Лос-Анджелес» официально подтвердил, что Кевин Фиала пропустит остаток сезона в НХЛ

«Лос-Анджелес» официально подтвердил, что Кевин Фиала пропустит остаток сезона в НХЛ
Комментарии

Нападающий сборной Швейцарии и «Лос-Анджелес Кингз» Кевин Фиала больше не сыграет в этом сезоне Национальной хоккейной лиги из-за травмы нижней части тела, сообщает пресс-служба клуба.

«Кевин Фиала успешно перенёс операцию по восстановлению перелома левой ноги. Он чувствует себя хорошо и начнёт программу восстановления и реабилитации. Кевин пропустит остаток регулярного сезона-2025/2026 НХЛ и будет повторно обследован по завершении регулярного сезона», — говорится в сообщении пресс-служба клуба.

В нынешнем сезоне НХЛ на счету Фиалы 40 (18+22) очков в 56 матчах при показателе полезности «-11». Он второй бомбардир и снайпер «Кингз» в текущем сезоне.

Тяжёлая травма звезды НХЛ на ОИ не прибила Швейцарию. Это давно команда для больших дел
Тяжёлая травма звезды НХЛ на ОИ не прибила Швейцарию. Это давно команда для больших дел
