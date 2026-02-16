«Лос-Анджелес» официально подтвердил, что Кевин Фиала пропустит остаток сезона в НХЛ

Нападающий сборной Швейцарии и «Лос-Анджелес Кингз» Кевин Фиала больше не сыграет в этом сезоне Национальной хоккейной лиги из-за травмы нижней части тела, сообщает пресс-служба клуба.

«Кевин Фиала успешно перенёс операцию по восстановлению перелома левой ноги. Он чувствует себя хорошо и начнёт программу восстановления и реабилитации. Кевин пропустит остаток регулярного сезона-2025/2026 НХЛ и будет повторно обследован по завершении регулярного сезона», — говорится в сообщении пресс-служба клуба.

В нынешнем сезоне НХЛ на счету Фиалы 40 (18+22) очков в 56 матчах при показателе полезности «-11». Он второй бомбардир и снайпер «Кингз» в текущем сезоне.