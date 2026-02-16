«Команда, как во времена СССР». Дементьев — о Канаде как главном фаворите Олимпиады

Эксперт и агент Алексей Дементьев заявил, что сборная Канады является главным фаворитом хоккейного турнира Олимпийских игр 2026 года.

— Канада – главный фаворит турнира после завершения группового этапа?

— Безусловно. Но, имея опыт просмотра матчей и результатов, той же молодёжной сборной Канады, нельзя с абсолютной уверенностью сказать, что они добьются результата, который от них все ожидают. Мощная команда во всех линиях, но может сыграть фактор случайности.

— Может ли их вратарская линия дрогнуть?

— Всё может быть. В любой момент. У них такая команда, как во времена СССР, могут просто шайбу не давать сопернику и всё. Большего жду от чехов и шведов, честно говоря. У американцев сбалансированная команда, те же датчане мне понравились. Канадцам нужно будет побороть самих себя, — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.