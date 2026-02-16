Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Команда, как во времена СССР». Дементьев — о Канаде как главном фаворите Олимпиады

«Команда, как во времена СССР». Дементьев — о Канаде как главном фаворите Олимпиады
Комментарии

Эксперт и агент Алексей Дементьев заявил, что сборная Канады является главным фаворитом хоккейного турнира Олимпийских игр 2026 года.

— Канада – главный фаворит турнира после завершения группового этапа?
— Безусловно. Но, имея опыт просмотра матчей и результатов, той же молодёжной сборной Канады, нельзя с абсолютной уверенностью сказать, что они добьются результата, который от них все ожидают. Мощная команда во всех линиях, но может сыграть фактор случайности.

— Может ли их вратарская линия дрогнуть?
— Всё может быть. В любой момент. У них такая команда, как во времена СССР, могут просто шайбу не давать сопернику и всё. Большего жду от чехов и шведов, честно говоря. У американцев сбалансированная команда, те же датчане мне понравились. Канадцам нужно будет побороть самих себя, — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

Материалы по теме
Один из фаворитов вылетит в четвертьфинале. А с кем сыграет Канада? Сетка плей-офф на ОИ
Один из фаворитов вылетит в четвертьфинале. А с кем сыграет Канада? Сетка плей-офф на ОИ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android