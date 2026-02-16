Скидки
Дементьев — о сборной Швеции на ОИ: может, у них план такой — расслабить соперника

Дементьев — о сборной Швеции на ОИ: может, у них план такой — расслабить соперника
Комментарии

Хоккейный эксперт и агент Алексей Дементьев высказался об игре сборной Швеции по хоккею на Олимпиаде — 2026.

— Есть ли у шведов шанс в четвертьфинале с американцами? Если они обыграют Латвию.
— Потенциал у них огромный, а результат не тот, который хотелось бы видеть. Здесь может быть фактор смены часовых поясов, как вариант. Может, план на турнир такой — расслабить соперника. Шведы являются тёмной лошадкой. Исторически шведы, особенно на молодёжных чемпионатах мира, выигрывали группу на одном дыхании, показывая великолепный хоккей, а потом проигрывали в первом матче плей-офф, за исключением последнего года. Возможно, тот опыт прохождения первых этапов они применяют сейчас. Нужно дождаться дальнейших игр и увидеть дальнейший результат, — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

Один из фаворитов вылетит в четвертьфинале. А с кем сыграет Канада? Сетка плей-офф на ОИ
Один из фаворитов вылетит в четвертьфинале. А с кем сыграет Канада? Сетка плей-офф на ОИ
