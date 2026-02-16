Ларкин — о победе США над Германией на ОИ: это была наша лучшая игра на турнире
Нападающий сборной США Дилан Ларкин оценил победу над Германией (5:1) в последнем матче группового этапа Олимпийских игр по хоккею 2026 года.
Олимпийские игры 2026 (м) . Группа C
15 февраля 2026, воскресенье. 23:10 МСК
США
Окончен
5 : 1
Германия
1:0 Веренски (Мэттьюс) – 19:51 2:0 Мэттьюс (Хьюз, Ткачук) – 23:25 (pp) 3:0 Фэйбер (Ткачук, Ткачук) – 37:35 4:0 Томпсон (Ларкин, Сандерсон) – 41:55 5:0 Мэттьюс (Сандерсон, Ханифин) – 46:46 5:1 Штюцле (Петерка) – 51:22
«Сейчас у нас дополнительный день отдыха, что очень важно для нашей команды. Думаю, это была наша лучшая командная игра на турнире. Мы говорили об этом раньше, о том, насколько важна для нас эта игра, сегодня вечером всё началось по-настоящему. Думаю, мы хорошо боролись и начали набирать обороты», — цитирует Ларкина пресс-служба ИИХФ.
Сборная Германии сыграет в 1/8 финала с французами, а сборная США будет ждать в четвертьфинале победителя противостояния Швеции и Латвии.
