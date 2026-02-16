Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Адмирал — Амур, результат матча 16 февраля 2026, счёт 0:3, КХЛ 2025/2026

«Амур» обыграл «Адмирал» в последнем дальневосточном дерби сезона КХЛ
Комментарии

Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Адмиралом» и хабаровским «Амуром». Последнее дальневосточное дерби текущего сезона завершилось в пользу «Амура» со счётом 3:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 февраля 2026, понедельник. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
0 : 3
Амур
Хабаровск
0:1 Гальченюк (Лихачёв, Мищенко) – 22:54 (5x4)     0:2 Слепец (Грачёв, Петьков) – 23:26 (5x5)     0:3 Бродхёрст (Кузьмин, Евсеев) – 56:28 (5x5)    

На 23-й минуте матча счёт в большинстве открыл нападающий «Амура» Алекс Гальченюк, которому ассистировали Ярослав Лихачёв и Иван Мищенко. Через 32 секунды вторую шайбу хабаровчан забросил Кирилл Слепец с передач Евгения Грачёва и Кирилла Петькова. Третий гол «Амура» в концовке матча забил Алекс Бродхёрст. Вратарь «Амура» Максим Дорожко записал на свой счёт «сухой» матч.

В шести матчах текущего сезона между «Амуром» и «Адмиралом» команды одержали по три победы.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Календарь КХЛ
Турнирная таблица КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android