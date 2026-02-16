Дементьев — о Чехии на ОИ: за них — историческая память, они потомки великого хоккея

Эксперт и агент Алексей Дементьев высказался об игре сборной Чехии на олимпийском хоккейном турнире 2026 года в Милане. Чешская сборная одержала одну победу в двух матчах группового этапа и в 1/8 финала сыграет со сборной Дании.

— Чехи – главное разочарование олимпийского турнира?

— Думаю, за чехов может сыграть историческая память. Они потомки великого хоккея. Это может подстегнуть их выступить лучше, — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

Сборная Чехии — семикратные чемпионы мира, чемпионы Олимпийских игр 1998 года. Единственная сборная в современной истории, которая смогла выиграть чемпионат мира три раза подряд (1999, 2000, 2001).