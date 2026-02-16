Скидки
«Торги, политические шаги». Дементьев — о приезде игроков НХЛ на ОИ после травмы Фиалы

«Торги, политические шаги». Дементьев — о приезде игроков НХЛ на ОИ после травмы Фиалы
Хоккейный эксперт и агент Алексей Дементьев ответил на вопрос, как руководство Национальной хоккейной лиги может отнестись к травме нападающего «Лос-Анджелес Кингз» Кевина Фиалы на Олимпиаде по хоккею 2026 года в Милане. Швейцарский форвард из-за травмы досрочно завершил сезон в НХЛ.

— Не может ли травма Фиалы стать прецедентом для того, чтобы НХЛ вновь перестала отпускать игроков на Олимпиаду?
— Я считаю, что это просто торги, политические шаги. Заплаченные деньги для НХЛ будут основным в этом вопросе. Всё упирается в финансы, ничего другого я тут не вижу, — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

