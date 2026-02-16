Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Дрю Даути рассказал, где отдыхает Артемий Панарин во время олимпийской паузы в НХЛ

Дрю Даути рассказал, где отдыхает Артемий Панарин во время олимпийской паузы в НХЛ
Комментарии

Защитник «Лос-Анджелес Кингз» и олимпийской сборной Канады Дрю Даути рассказал, где отдыхает Артемий Панарин во время олимпийской паузы в НХЛ. Россиянин был обменян в «Кингз» перед перерывом в НХЛ. Сборная России не была допущена до Олимпиады.

«Очень рад этому переходу, так как он отличный игрок. Я ещё не говорил с ним после обмена, хотя он написал мне, он был в Мексике», — цитирует Даути ТАСС.

Напомним, россиянин был обменян из «Нью-Йорк Рейнджерс» на проспекта Лиама Гринтри, условный выбор в третьем раунде драфта 2026 года и условный выбор четвёртого раунда драфта 2028 года. В текущем сезоне НХЛ Панарин в 52 матчах забросил 19 шайб и отдал 38 голевых передач.

Материалы по теме
Ждать ли Панарина в России? Контракт с «Лос-Анджелесом» намекает на это
Ждать ли Панарина в России? Контракт с «Лос-Анджелесом» намекает на это
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android