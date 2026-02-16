Дрю Даути рассказал, где отдыхает Артемий Панарин во время олимпийской паузы в НХЛ

Защитник «Лос-Анджелес Кингз» и олимпийской сборной Канады Дрю Даути рассказал, где отдыхает Артемий Панарин во время олимпийской паузы в НХЛ. Россиянин был обменян в «Кингз» перед перерывом в НХЛ. Сборная России не была допущена до Олимпиады.

«Очень рад этому переходу, так как он отличный игрок. Я ещё не говорил с ним после обмена, хотя он написал мне, он был в Мексике», — цитирует Даути ТАСС.

Напомним, россиянин был обменян из «Нью-Йорк Рейнджерс» на проспекта Лиама Гринтри, условный выбор в третьем раунде драфта 2026 года и условный выбор четвёртого раунда драфта 2028 года. В текущем сезоне НХЛ Панарин в 52 матчах забросил 19 шайб и отдал 38 голевых передач.