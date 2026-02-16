КХЛ определила лучших игроков 22-й недели сезона-2025/2026

Комиссия по определению лучших хоккеистов назвала лауреатов 22-й недели Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2025/2026 в четырёх номинациях.

Лучшим вратарём признан Александр Самонов (ЦСКА), одержавший две победы в двух матчах недели с коэффициентом надёжности 0,49 и 98,53% отражённых бросков. В матче со «Спартаком» (2:0) Самонов сыграл «на ноль».

Лучшим защитником признан Дамир Шарипзянов («Авангард»), набравший 6 (1+5) очков в трёх матчах недели с показателем полезности «+6».

Лучшим нападающим признан Тейлор Бек («Сибирь»), набравший 8 (2+6) очков в двух матчах недели с показателем полезности «+4». В матче с «Сочи» (10:1) форвард набрал семь очков.

Лучшим новичком признан форвард Матвей Поляков (СКА), набравший 2 (0+2) очка в двух матчах с показателем полезности «+1».