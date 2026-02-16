Федерация хоккея Франции может наказать Кринона за драку с Уилсоном в матче на Олимпиаде

Защитник национальной команды Франции Пьер Кринон встретится с президентом Федерации хоккея Франции Пьер-Ивом Жербо, чтобы объясниться за эпизод с дракой с нападающим сборной Канады Томом Уилсоном в матче между командами в рамках группового этапа Олимпийских игр. Встреча завершилась победой канадцев со счётом 10:2.

«После удаления и поведения Пьера Кринона во время матча Франция — Канада Пьер-Ив Жербо, президент FFHG и заместитель главы делегации, вызовет завтра [в понедельник] наказанного игрока, чтобы пролить свет на этот инцидент в присутствии технического директора и тренерского штаба», — говорится в заявлении федерации в социальной сети Х.

Отмечается, что Кринона могут подвергнуть дисциплинарному взысканию. Хоккеист провоцировал болельщиков, покидая площадку после драки, а также привлёк негативное внимание к сборной.

Напомним, драка произошла в концовке встречи, когда Кринон высоко поднятым локтем атаковал канадца Натана Маккиннона. Уилсон вступился за своего партнёра по команде и устроил потасовку с французом, за что оба игрока были удалены до конца матча.