Игрок Франции Тексье — об ОИ: когда собираешь вместе звёзд НХЛ — это уже другой вид спорта

Комментарии

Нападающий сборной Франции Александр Тексье прокомментировал поражение от Канады (2:10) и последнее место в группе без набранных очков.

Олимпийские игры 2026 (м) . Группа A
15 февраля 2026, воскресенье. 18:40 МСК
Канада
Окончен
10 : 2
Франция
1:0 Уилсон (Даути, Макдэвид) – 08:41     1:1 Дуэ (Аддамо) – 08:54     2:1 Тэйвз (Кросби, Марнер) – 09:33     3:1 Стоун – 19:56 (sh)     4:1 Макар (Макдэвид, Кросби) – 32:10 (pp)     5:1 Селебрини – 37:16     6:1 Кросби (Стоун) – 37:35     7:1 Макдэвид (Селебрини, Уилсон) – 40:20     7:2 Трей (Аддамо, Кринон) – 41:28     8:2 Хорват (Райнхарт, Беннетт) – 45:14     9:2 Хагель (Маккиннон, Теодор) – 50:46     10:2 Селебрини (Стоун, Марнер) – 51:47 (pp)    

«Думаю, мы упорно боролись. Мы старались выложиться на полную и проявить характер. После этого всё произошло так быстро. Иногда, когда собираешь всех вместе [звёзд НХЛ], это уже совсем другой вид спорта. За ними здорово наблюдать, здорово играть против них. И это не конец света. Мы сохраняем позитивный настрой и постараемся чего-нибудь добиться завтра (в матче за место в четвертьфинале. — Прим. «Чемпионата»). Мы постараемся исправить ошибки и войти в историю. Для некоторых это последние Олимпийские игры. Подрастает новое поколение. Мы постараемся показать хороший результат ради всех», — приводит слова Тексье L'Equipe.

Во вторник, 17 февраля, сборная Франции встретится с командой Германии.

Календарь соревнований на Олимпиаде 2026
