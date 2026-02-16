Игрок Франции Тексье — об ОИ: когда собираешь вместе звёзд НХЛ — это уже другой вид спорта

Нападающий сборной Франции Александр Тексье прокомментировал поражение от Канады (2:10) и последнее место в группе без набранных очков.

«Думаю, мы упорно боролись. Мы старались выложиться на полную и проявить характер. После этого всё произошло так быстро. Иногда, когда собираешь всех вместе [звёзд НХЛ], это уже совсем другой вид спорта. За ними здорово наблюдать, здорово играть против них. И это не конец света. Мы сохраняем позитивный настрой и постараемся чего-нибудь добиться завтра (в матче за место в четвертьфинале. — Прим. «Чемпионата»). Мы постараемся исправить ошибки и войти в историю. Для некоторых это последние Олимпийские игры. Подрастает новое поколение. Мы постараемся показать хороший результат ради всех», — приводит слова Тексье L'Equipe.

Во вторник, 17 февраля, сборная Франции встретится с командой Германии.