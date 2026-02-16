Игрок Франции Тексье — об ОИ: когда собираешь вместе звёзд НХЛ — это уже другой вид спорта

Нападающий сборной Франции Александр Тексье прокомментировал поражение от Канады (2:10) и последнее место в группе без набранных очков.
«Думаю, мы упорно боролись. Мы старались выложиться на полную и проявить характер. После этого всё произошло так быстро. Иногда, когда собираешь всех вместе [звёзд НХЛ], это уже совсем другой вид спорта. За ними здорово наблюдать, здорово играть против них. И это не конец света. Мы сохраняем позитивный настрой и постараемся чего-нибудь добиться завтра (в матче за место в четвертьфинале. — Прим. «Чемпионата»). Мы постараемся исправить ошибки и войти в историю. Для некоторых это последние Олимпийские игры. Подрастает новое поколение. Мы постараемся показать хороший результат ради всех», — приводит слова Тексье L'Equipe.
Во вторник, 17 февраля, сборная Франции встретится с командой Германии.
- 16 февраля 2026
-
16:56
-
16:40
-
16:38
-
16:16
-
15:50
-
15:40
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:41
-
14:30
-
14:10
-
13:55
-
13:35
-
13:10
-
12:50
-
12:20
-
11:50
-
11:30
-
11:20
-
11:00
-
10:40
-
10:15
-
09:50
-
09:30
-
09:20
-
09:15
-
09:10
-
09:00
-
08:45
-
08:30
-
08:20
-
06:24
-
04:54
-
04:20