«Для него нет предела совершенству». Обладатель Кубка Стэнли — о Слафковски

Обладатель Кубка Стэнли в составе «Лос-Анджелес Кингз» Мариан Габорик высоко оценил игру нападающего сборной Словакии и «Монреаль Канадиенс» Юрая Слафковски.

«Юрай стал более зрелым игроком. Вы видите, как он добивается больших успехов здесь, на Олимпийских играх. В прошлом году и в предыдущие сезоны в НХЛ у него не было такого уровня уверенности.

Четыре года назад (на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. — Прим. «Чемпионата») он был лучшим бомбардиром Словакии, забив семь голов, но его игра не была такой совершенной, как сейчас. Он играет в команде, хорошо контролирует шайбу, отлично играет в обороне и уверенно возвращается на скамейку. И он сохраняет хладнокровие, когда получает удар. Он не реагирует на него.

Он задал тон в первом матче Словакии с Финляндией, забив первый гол. В этом эпизоде ​​он продемонстрировал всё своё хоккейное чутье. Он терпеливо обращался с шайбой, чтобы обойти вратаря и забить лёгкий гол. Несколько лет назад он бы сразу бросил по воротам. Как я уже сказал, это признак его зрелости.

Я действительно думаю, что для него нет предела совершенству. Им просто нужно набраться терпения с Юраем. Всегда найдутся те, кто не готов ждать. Болельщики часто ошибочно ожидают, что 18-летний игрок сразу же начнёт доминировать в НХЛ. Это не происходит по щелчку пальцев. Это долгий путь. В случае с Юраем мы видим впечатляющий прогресс. Ему всего 21 год, и он будет продолжать совершенствоваться. Повторюсь, для него нет предела.

Мы несколько раз переписывались, но до Милана никогда не встречались лично. Я поделился с ним своими мыслями по нескольким вопросам. Сразу стало ясно, что он стремится к совершенству и открыт для советов. Он хороший ученик. «Монреаль Канадиенс» должен быть рад его видеть в своей команде», — приводит слова Габорика сайт НХЛ.