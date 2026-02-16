Главный тренер «Адмирала» Браташ: сегодня было стыдно за команду, значит, я не справился

Главный тренер «Адмирала» Олег Браташ прокомментировал поражение от «Амура» (0:3) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

– Сегодня было стыдно за команду мне, значит, я не справился, не подготовил команду к этой игре. Беру на себя ответственность.

– Вы совершенно справедливо отметили, что команда сегодня не очень хорошо смотрелась. Собственно, и болельщики во Владивостоке редко свистят в адрес «Адмирала». Что делать? Как выходить из этой ситуации? Сезон-то не закончен.

– Да, мы ломаем над этим голову каждый день, работаем и всё, что можем, делать – делаем. Но, как видите, не помогает. Хотя нужно сказать, что три из четырёх звеньев не проиграли сегодня. Проиграло только одно звено. И они же убили всё большинство, которого у нас сегодня достаточно много было.

– Обычно в критические, сложные ситуации в команде должен проявляться какой-то лидер. Так получается, что уже не первую игру те, кто считаются лидерами, не могут переломить игру, не могут повести за собой команду. Есть вообще сейчас какой-то в команде лидер, с вашей точки зрения? Который хотя бы внутри коллектива без вас может как-то там настроить, поговорить с ними?

– Что происходит без меня, я не могу знать, мне никто не докладывает. Но, к сожалению, я на льду лидеров не вижу, — приводит слова Браташа пресс-служба клуба.