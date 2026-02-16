Главный тренер «Амура» Андриевский оценил победу над «Адмиралом»

Главный тренер «Амура» Александр Андриевский высказался о победе над «Адмиралом» (3:0) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

– По накалу хорошая игра. Равный первый период получился. Здорово, что во втором периоде нам удалось забить два гола. Повели в счёте, но там немного, конечно, начались удаления уже, они нам игру подломали. Но ребята молодцы, выстояли, выдержали натиск. Ну и, в принципе, уже так в конце хорошо сыграли по счёту.

– В чём отличие от предыдущих матчей? Немного с игроками по-другому поговорили или что-то другое?

– Да нет, мы по-другому не говорили. Там была потеря концентрации, и, к сожалению, там такие соперники были, которые нам уже шансов не давали вернуться в игру. Мы перед третьим периодом говорили ребятам, что нельзя допускать такие ошибки, то есть надо играть концентрированно. Как я уже повторюсь, ребята молодцы, справились.

– Немного забегая вперёд, можно ли сказать, что следующий матч – очень важный в гонке за плей-офф? И что, по-вашему, может стать ключевым фактором матча в Новосибирске?

– Я не знаю, ключевой – не ключевой, но один из – это точно. А что будет решающим – здесь тяжело ответить. Может быть, игра в неравных составах. У «Сибири» сейчас с приходом Бека и Косолапова очень хорошее большинство, надо здесь уже быть повнимательнее. Сейчас мне тяжело сказать, честно, — приводит слова Андриевского сайт «Адмирала».